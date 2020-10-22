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Haberler Denizlispor Prosinecki dejavu yaşıyor

Prosinecki dejavu yaşıyor

Hırvat teknik adam, ’de 5 haftada 5 puan toplamıştı. Prosinecki, ’de Kayseri’deki ilk 5 maçın kopyasını yaşadı.

Prosinecki dejavu yaşıyor
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, geçen sezon Kayserispor'da ilk galibiyetini 5. maçında alırken, Denizlispor'un başında da Kayserispor'daki ilk 5 maçının kopyasını yaşadı ve 5 puan topladı. Geçen sezon Kayseri ile çıktığı ilk 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hırvat teknik adam, Denizlispor'da dejavu yaşadı. İstatistiği ilginç kılan ise, Denizlispor'da olduğu gibi Kayserispor'da da 1 ve 3. haftalarda deplasmanda kaybedip, 2 ve 4. maçlarda evinde berabere kalması oldu. Tecrübeli hoca, Kayserispor'la çıktığı ilk maçı da 5-1 kaybemişti.

DENİZLİSPOR'U YENMİŞTİ
Prosinecki, 'Tesadüfün bu kadarına da pes' dedirtecek şekilde, Denizlispor'daki ilk maçında Göztepe karşısında deplasmanda sahadan 5-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Kayserispor başında ilk galibiyetini 5. maçında Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek alan Prosinecki, Denizlispor'un başında da ilk galibiyetini 5. hafta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti. Kayserispor, 2. haftada Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı, 3. maçında G.Saray'a 4-1 kaybetti, 4. hafta Antalya'yla 2-2 berabere kaldı. Horozlar, Trabzonspor ve Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı, Antalyaspor'a 1-0 kaybetmişti.

SEBAHATTİN ALP

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