Horoz’un inancı tam

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek rahat nefes alan Yukatel Denizlispor'da, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi moraller tavan yaptı. Futbolcuların idmanlarda oldukça tempolu çalıştığı ve neşeli oldukları görüldü. Kazanamama baskısını üzerinden atan yeşil-siyahlı camiada yönetimin de derin bir oh çektiği ve Beşiktaş maçı öncesi takıma sürekli destek verdiği bildirildi.



OSMAN ZOLAN'DAN HEDİYE OTOBÜS

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kulübe sıfır kilometre otobüs tahsis etti. Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımın hizmetine sunulan yeni takım otobüsü Denizlispor Kulübü'ne teslim edildi. Gidilen her deplasmanda Denizli'yi temsil edecek olan yeni takım otobüsü, yeşil-siyah renklerle giydirildi. Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip olurken, 'yerin dolmaz' sloganı da unutulmadı. Yeni otobüsün takıma hayırlı olmasını dileyen almış olduk" dedi.

PROSİNECKİ UMUT DOLU

BEŞİKTAŞ maçını 559 taraftarın izleyeceği açıklanırken, teknik direktör Prosinecki, "Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz" dedi. Özgür ve Murawski'nin sakatlığı sürürken, tedavisine devam edilen Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalıştı. Prosinecki, "Bir galibiyet aldık diye durmayacağız. Kendi oyunumuzu yansıtıp kazanacağız" dedi



SEBAHATTİN ALP