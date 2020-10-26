  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor 2 - 3 Beşiktaş I Maç sonucu

Denizlispor 2 - 3 I Maç sonucu

'in 6. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Milli aranın ardından bay geçen Beşiktaş bu akşam oynanacak mücadeleyi kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Denizlispor ise evinde galibiyetle kazanmak istiyor.

Denizlispor 2 - 3 Beşiktaş I Maç sonucu

26.10.2020, 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020,21:56

Denizlispor - Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor 2 - 3 Beşiktaş I Maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA