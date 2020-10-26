Denizlispor 2 - 3 Beşiktaş I Maç sonucu

Denizlispor - Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.