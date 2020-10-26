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Denizlispor - maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam 'ı konuk ediyor. Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maç için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

26.10.2020, 09:44

Yukatel Denizlispor, bu akşam İstanbul ekibi Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi. Merakla beklenen maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Denizlispor - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Larin, Gökhan Töre, Aboubakar.

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