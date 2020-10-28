Horoz hakeme öfkeli

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Beşiktaş maçının İzmir Bölgesi hakemi Alper Ulusoy'a ateş püskürdü. Tüm Türkiye'nin Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki pozisyonu bariz penaltı olarak değerlendirdiği pozisyonda Ulusoy'un VAR'a da gidip incelemesine rağmen neden penaltı kararı vermediğini anlamadıklarını vurgulayan Çetin, "Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık" dedi. TFF ve MHK'ya gerekli itirazları yapacaklarını belirten Çetin, "Böyle eyyamcı hakemleri artık istemiyoruz" diye konuştu.

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ'

Çetin, şöyle konuştu: "Verdiğimiz emekler boşa gidiyor. Hepsini Allah'a havale ediyoruz. İtiraz da etsek bir şey olmuyor, içimiz acıyor. Aleyhimize penaltı çalındığı dönemler oldu ama sesimizi çıkarmadık. Bu penaltı barizdi. VAR'a gidilmesine rağmen penaltı verilmedi. Sokak sokak gezip bir şeyler toparlayıp futbolcularımızın hakkını ödemeye çalışıyoruz."



MUSTAFA 1 AY YOK

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Mustafa Yumlu'nun kasığında yırtık meydana geldiğini ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti. Çetin, "3 sakatımız vardı, 1 oyuncumuzun da Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bir gün sonraki testi de negatif çıktı ancak bakanlığın sisteminden değiştirme şansımız olmadığı için futbolcu kardeşimizi oynatamadık. 6 eksiğimiz var"dedi.



TÜRKİYE GÖRDÜ ULUSOY GÖRMEDİ!

MAÇIN 81. dakikasında N'Sakala'nın Özer Özdemir'e hareketini VAR'da izlemesine rağmen penaltı kararı vermeyen hakem Alper Ulusoy'a spor kamuoyundan da tepkiler yükseldi. Eski hakemlerden Ahmet Çakar, 'Operasyon' derken, bir çok yorumcu da 'Penaltı' dedi.



LİGİMİZDE BU DA OLDU PORTATİF LOCA YAPTILAR!

YUKATEL Denizlispor yönetimi, stada seyirci almak için çok ilginç bir uygulamaya imza attı. Yeşilsiyahlı kurmaylar, maraton tribününde bazı bölgeler belirledi ve panolarla ayırıp 18 adet portatif loca oluşturdu. Horoz, federasyonun yeni kararı olan localara sınırlı sayıda seyirci alınmasına ilişkin kararın ardından yaratıcı bir fikre imza attı. Daha önceden 10 locaya sahip olan Denizlispor, stadın bir kısmını bölüp portatif loca inşa ederek stadyuma alınan seyirci sayısını artırdı. Toplam 28 locayı kullanıma açan yeşil-siyahlılar, hedefini 2 bin taraftar olarak belirledi.



PROSİNECKİ: BÖYLE BİR KARAR ÇOK GARİP

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Buna inanmıyorum. VAR'a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Buraya gelmeden 3 kez izledim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki. VAR olmasa, görmese olabilirdi ama VAR'a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti" dedi. Bireysel hatalardan 2 gol yediklerini belirten Hırvat teknik adam, "İstediğimiz gibi olmadı. Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştireceğiz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP