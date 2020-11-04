Horoz’a zorlu fikstür

Süper Lig'deki son maçında Beşiktaş'a 3-2 kaybeden ve 7. haftayı 'Bay' takım olarak geçiren Denizlispor, 6 maçlık fikstüre göre birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Ligde 5 puanla 19. sırada bulunan yeşil siyahlı takım, 8. hafta maçında 8 Kasım Pazar günü geçen sezon deplasmanda 5-1 yenildikleri Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ardından Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan yeşil siyahlılar, 9. hafta maçında son günlerde çıkışa geçen Başakşehir deplasmanı için İstanbul'a gidecek. Horozlar, 10. hafta evinde şampiyon adaylarından Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra 11. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Denizlispor, 6 maçlık periyodun sonunda ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor'u Aralık ayının 3. haftasında misafir edecek.

PROSİNECKİ UMUTLU

İlk 10 hedefine ulaşmak için işi sıkı tutan yeşilsiyahlılar, bu periyotta maksimum puan toplayarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Yeşil-siyahlılarda, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol kasığında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu Mustafa Yumlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sakatlıkları devam eden yeni transfer Sakıb Aytaç ve Özgür Çek bireysel çalışmalarına devam ediyor. Robert Prosinecki, "Yeni Malatyaspor'u yenerek yükselişe geçeceğiz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.



DENİZLİSPOR'A MÜJDELİ HABER

YUKATEL Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlılarda sakat oyuncuların iyileşmeye başladığı ifade edildi. Hafta sonunu maç yapmadan geçiren Horoz'da Radoslaw Murawski'nin takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun yokluğunda savunmada Oğuz Yılmaz'ın oynayacağı açıklandı.



SEBAHATTİN ALP