Yeni Malatyaspor - Denizlispor CANLI ANLATIM

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada yer bulan Denizlispor, 8 puanı bulunan rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, Yeni Malatyaspor'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.
YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh
Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega
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