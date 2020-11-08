  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Yeni Malatyaspor - Denizlispor CANLI ANLATIM

- Denizlispor CANLI ANLATIM

Yukatel Denizlispor, 'in 8. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya. Kıyasıya mücadelede düdük çalacak.Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan , Sakıb Aytaç ve forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor - Denizlispor CANLI ANLATIM

08.11.2020, 13:27

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada yer bulan Denizlispor, 8 puanı bulunan rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, Yeni Malatyaspor'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor - Denizlispor CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA