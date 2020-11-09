Denizlispor yine kayıp

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, ateş hattından kurtulamadı. 5. dakikada Sagal'ın ortasında Mesanovic uygun pozisyonda topu auta attı. 7'de Lukoki'nin sağdan ortasına Kubilay iyi yükselip kafayı çaktı: 1-0. 8'de Fabiano'nun pasında Rodallega sert vurdu, sonuç gelmedi. 12'de bu kez Fabiano kaleyi yokladı, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed çıkardı. 17'de Recep'in kaptırdığı topta Tetteh'in pasını alan Acquah farkı ikiye çıkardı: 2-0. 20'de Mesanovic topu kaptı, pasında Recep'in vuruşu auta gitti. 35'te Recep'in pasında Bakalorz'un şutu az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada Aissati'nin ortasına Mesanovic kafayı vurdu, kaleci Abdulsamed topu kornere tokatladı. 45+3'te Lukoki'nin şutunu kaleci Pantilimon kornere attı, devre 2-0 kapandı.

ALKIŞLAR MALATYALI HAFEZ'E

51'de Aissati'nin şutunu kaleci Abdulsamed güçlükle çıkardı. 61'de Rodallega ceza alanına sağ çaprazdan girdi, şutu Karim Hafez'e çarpıp kornere gitti. Bu pozisyonda Mete Kalkavan ve yardımcısı autu gösterdi. Karim Hafez, topun kendisinden çıktığını söyleyip hakemin kararını değiştirdi. 68'de Karim Hafez'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 77'de Topalli'nin vuruşu kaleci Pantilimon'da kaldı. Yukatel Denizlispor, Hırvat teknik adam Prosinecki yönetiminde 2-0 yenilip, ateş hattından kurtulamadı.



Yukatel Denizlispor'da teknik patron Prosinecki Beşiktaş maçına göre kadroda üç değişiklik yapıldı. Hırvat teknik adam, sakatlanan Mustafa Yumlu'nun yerine Oğuz Yılmaz'a, Özer Özdemir'in yerine Fabiano Liesmann'a ve Federico Varela'nın yerine Ismail Aissati'ye ilk 11'de şans verdi. Horoz'da tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko kadroda yer almadı.