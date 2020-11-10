Horoz sancılı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a da 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sıradan kurtulamadı. Ligde 7 maçta tek galibiyet alabilen yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bay takım olarak geçtiği hafta sonrası mutlak 3 puan hedefiyle gittiği Yeni Malatyaspor deplasmanından eli boş döndü. Ev sahibi ekibin ilk yarıda bulduğu gollere yanıt veremeyen Horozlar dibe demir attı. Ligde yalnız 2 puanla son sıradaki Ankaragücü'nü sollayabilip 20. sırada yer alan Denizlispor, Süper Lig'de eksi 7'yle en kötü averaja sahip olan takım konumunda.

'ATAMADIK, KAYBETTİK'

Geçen sezon döndüğü ligde ecel terleri döküp kümede kalan, bu sezon da henüz ligin başında dipten kurtalamayan Horoz'un kötü gidişi taraftarları üzdü. Çıktığı 7 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet alan Denizlispor tek galibiyetini Gençlerbirliği deplasmanında alırken evinde ise henüz 3 puanla tanışamadı. Teknik direktör Robert Prosinecki, iyi başladıkları karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. Bireysel hataların cezasını çektiklerini ifade eden Prosinecki, "Pozisyonlara girdik ama atamadık. Futbolda maalesef bazen böyle puan kayıpları oluyor" diye konuştu.



'PROSİNECKİ İSTİFA' SESLERİ

Denizlispor'un, Malatya yenilgisi sonrası yeşil-siyahlı taraftarlar, sosyal medyada yönetim, teknik heyet ve futbolculara ateş püskürdü. Paylaşımlardan bazıları şöyle: Hakki Koşararslan: Ne yiyip içiyorsunuz ben de istiyorum. Bu ne rahatlık düşüyoruz düşüyoruz. İsmail Ahı: Hoca ile olmuyor yollar ayrılmalı. Bu takımın başına Tamer Tuna getirilmeli. Ender Yiğen: Ele güne güldürmeyelim kendimizi. Hasan Girgin: Senelerdir neredeyse her maçta şansımızın tuttuğu G.Birliği'ni yenmeseydik 2 puanımız vardı. Yazık. Erdal Damlar: Bu sene Denizlispor bu oyunla, bu ruhla kesin küme düşer. Osman Aras: Hoca zaten yetersiz de, oyuncuların kalitesi daha yetersiz. Bu ligde zor kalırız. Nuri Göçer: Bu hocanın acilen ilk uçakla gitmesi lazım. Akif Gündoğar: Prosinecki bir sonraki açıklamanın istifan olmasını temenni ederiz.

SEBAHATTİN ALP