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Haberler Denizlispor Denizlispor’da teknik arıza

’da teknik arıza

Denizlispor’da teknik arıza
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki'nin geleceği tartışma konusu oldu. Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada kalan yeşil-siyahlılarda sezon başında Levent Kartop'un yerine göreve getirilen Hırvat teknik adamın koltuğu sallantıda. Taraftarlar, alınan kötü sonuçlar nedeniyle daha önce Kayseri'de görev yapan Prosinecki ve geçen yıldan beri tepki gösterdikleri yönetime ağır eleştiriler yöneltti.

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