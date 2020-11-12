Denizlispor’dan geri adım

Yukatel Denizlispor'da büyük umutlarla sezon başı takımın başına getirilen ancak beklentileri karşılamayan teknik direktör Robert Prosinecki'nin biletini kesmek isteyen yeşil-siyahlı yönetimin, önceki gece yaptığı toplantıda geri adım attığı öğrenildi. Süper Lig'de 7 maçta 5 puanda kalan ve 20. sıraya demir atan Horoz'da eleştiri oklarının hedefindeki Hırvat hocanın durumu toplantıda masaya yatırıldı. Yönetimde yaşanan tartışmaların ardından, Prosinecki'nin sözleşmesindeki 5 milyon TL'lik tazminat başkan Ali Çetin ve kurmaylarının elini kolunu bağladı, geri adım atıldı.

4 TEKNİK ADAMA 10 MİLYON

Prosinecki'nin istifa etmemesinin ardındaki olduğu ortaya çıktı. Maddi sıkıntılarla yönetimin eli kolu bağlandı. Geçen sezon 4 teknik adama 10 milyon TL'den fazla para ödeyen kurmaylar, Yücel İldiz'e avukat ve mahkeme giderleriyle birlikte 4.5 milyon TL tazminat ödemişti. Mehmet Özdilek'i de gönderen yönetim, sözleşme gereği Özdilek ve ekibine sezon sonuna kadar olan maaşını ödemek zorunda kalmıştı. Teknik direktör Bülent Uygun'un ise alacakları ödenmediği için kulübü mahkemeye verdiği öğrenildi.



YÖNETİMDEN GÜVENOYU GELDİ

Yukatel Denizlispor'da yönetim kurulu yaptığı toplantının sonunda teknik direktör Robert Prosinecki'yle yola devam kararı aldı. Gündemin birinci maddesi oluşturan Prosınecki'nin 5 milyonluk tazminatı, yeşil-siyahlı yönetimi çaresiz bıraktı. Başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Robert Prosinecki ile yola devam ediyoruz. Hocamız Gaziantep maçında sahada olacak. Şanssız maçlar yaşadığımız doğrudur. Biz hocamız Prosinecki ile yola devam ediyoruz. Milli ara ilaç gibi gelecek" dedi. Başkan Ali Çetin ise, "Hocamız takımın başındadır. Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. İnşallah başarılı sonuçlarla çıkışa geçeceğiz" dedi

SEBAHATTİN ALP