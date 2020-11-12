Horoz’a zorlu fikstür

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'a da yenilerek sondan ikinci sırada kalıp milli araya moralsiz giren Yukatel Denizlispor, ara sonrası zorlu bir periyoda girecek. Antrenmanlara bugünden itibaren yeniden başlayacak yeşilsiyahlı ekip, milli aranın ardından 9. haftada sahasında 8. sırada bulunan Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10. haftada şampiyonluk adaylarından 4. sıradaki Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor, 11. haftada şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

DİBE DEMİR ATTI

12. haftada 6. sırada bulunan Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar, 13. haftada sezonun flaş takımı Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta tek galibiyet alan Horoz 5 puanla Süper Lig'de ateş hattında yer alıyor.



OĞUZ'DA ESNEME VAR

DENİZLİSPOR'DA, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 58. dakikasında sakatlanan stoper Oğuz Yılmaz'ın sağ ayak iç yan bağlarında zorlamaya bağlı esneme tespit edildi. Kulüp doktoru Ahmet Edremit, Oğuz'un MR'ının 2 gün dinlendirdikten sonra çektireceklerini söyledi. Hadi Sacko'nun dizindeki sıkıntı nedeniyle riske edilmediği öğrenildi.