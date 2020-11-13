Horoz maziyi arıyor

Yukatel Denizlispor'da işler yolunda gitmiyor. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Y.Malatya'ya 2-0 mağlup olan Horozlar, mazisini mumla arıyor. Büyük umutlarla dümene Prosinecki'yi geçiren ama umduğunu bulamayıp 20. basamakta kalan yeşilsiyahlılar, düşme potasına demir attı. Oynadığı 7 maçta sadece deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup edebilen Denizlispor, evinde Trabzon ve Konya'yla 0-0 berabere kaldı, deplasmanda Göztepe'ye 5-1, Antalya'ya 1-0 ve Malatya'ya 2-0 yenildi, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

12 GOL YEDİ

5 gol atıp kalesinde 12 gol gören Horozlar, 5 puanla ateş hattında yer alıyor. Denizli, geçen yıl ilk 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanla 14. sırada yer almıştı. Fileleri 7 kez sarsan Denizlispor kalesinde ise 10 gol görmüştü.





EN KÖTÜ SEZONU!

SÜPER Lig'de 16. sezonunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ilk 7 haftada topladı-ğı 5 puanla 20. sırada yer alırken, Süper Lig kariyerinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Yeşil-siyahlılar 1996-1997 ve 2005-2006 sezon-larında 7. haftaları bu sezon olduğu gibi 5 puanla geçerken, en kötü sezonu ise 1999-2000 sezonunda yaşadı, 7. haftayı 3 puanla tamamladı. Denizlispor bu sezon 15 gol yiyen Trabzonspor'un ardından, Beşiktaş ve Antalyaspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olarak camiayı üzdü.

SEBAHATTİN ALP