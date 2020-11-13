  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Horoz maziyi arıyor

Horoz maziyi arıyor

’de bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alabilen, 5 puanda kalan ve dibe vuran , geçen yıl 8 haftada 8 puan toplamış 14. sırada yer almıştı.

Horoz maziyi arıyor
Giriş Tarihi: 13.11.2020

Yukatel Denizlispor'da işler yolunda gitmiyor. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Y.Malatya'ya 2-0 mağlup olan Horozlar, mazisini mumla arıyor. Büyük umutlarla dümene Prosinecki'yi geçiren ama umduğunu bulamayıp 20. basamakta kalan yeşilsiyahlılar, düşme potasına demir attı. Oynadığı 7 maçta sadece deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup edebilen Denizlispor, evinde Trabzon ve Konya'yla 0-0 berabere kaldı, deplasmanda Göztepe'ye 5-1, Antalya'ya 1-0 ve Malatya'ya 2-0 yenildi, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

12 GOL YEDİ
5 gol atıp kalesinde 12 gol gören Horozlar, 5 puanla ateş hattında yer alıyor. Denizli, geçen yıl ilk 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanla 14. sırada yer almıştı. Fileleri 7 kez sarsan Denizlispor kalesinde ise 10 gol görmüştü.


EN KÖTÜ SEZONU!
SÜPER Lig'de 16. sezonunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ilk 7 haftada topladı-ğı 5 puanla 20. sırada yer alırken, Süper Lig kariyerinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Yeşil-siyahlılar 1996-1997 ve 2005-2006 sezon-larında 7. haftaları bu sezon olduğu gibi 5 puanla geçerken, en kötü sezonu ise 1999-2000 sezonunda yaşadı, 7. haftayı 3 puanla tamamladı. Denizlispor bu sezon 15 gol yiyen Trabzonspor'un ardından, Beşiktaş ve Antalyaspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olarak camiayı üzdü.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz maziyi arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA