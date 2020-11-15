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’dan Karacabey zaferi

Bodrumspor’dan Karacabey zaferi
Giriş Tarihi: 15.11.2020

2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde deplasmanda Sakarya'yı 6-2 yenip moral bulan Bodrumspor, evinde Play-Off'u hedefleyen Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 5. dakikada soldan Ozan'ın ortasında topla buluşan Orhan topu filelere gönderdi: 1-0. 30'da Harun'un karşı karşıya vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi. 45+4'te Harun rakip ceza sahasında kendini yerde buldu, hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+6'da atışı kullanan Ozan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı bu skorla bitti. 78'de Yusuf farkı bire indirdi: 2-1. 90+6'da topla buluşan Onur'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökdeniz'de kaldı, maç 2-1 bitti.

ADEM ÜLKER

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