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Denizlispor seri peşinde

Denizlispor seri peşinde
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Süper Lig'de bu sezon ilk 7 maçta tek galibiyet alabilen sondan ikinci sıradaki Yukatel Denizlispor, milli aradan sonra yakalayacağı seriyle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Cumartesi günü iç sahada oynayacakları Gaziantep FK maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

"MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK"
Milli arayı iyi değerlendirmek niyetinde olduklarını ifade eden Şanlıkan, "Takım olarak Gaziantep FK maçıyla birlikte yükselişe geçmek istiyoruz. Seri galibiyetler alarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanlarını sürdüren Denizli'de sakatlıktan dönen Sakıp ve Aytaç hala takımdan ayrı çalışıyor.

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