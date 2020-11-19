Denizlispor çıkış peşinde

Süper Lig'de 7 maçta topladığı 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı. Teknik direktör Robert Prosinecki, bu hafta zor bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak kazanmaktan başka şanslarının olmadığını belirterek iddialı açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Prosinecki, "Milli maç arasında çok çalışma fırsatımız oldu. Gaziantep FK'nın ne kadar organize bir takım olduğunu, son maçlarda ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da yendiler. Bu maç bizim için çok önemli. Kazanmaktan başka şansımız yok. Artık zamanı geldi. Bu çıkış maçı olacak" dedi. Yeşilsiyahlılarda tedavileri devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak antrenman çalışmalarına katıldı. Öte yandan, Marvin Bakalorz ise antrenman çalışmalarına katılmayarak, ayrı olarak idman çalışması gerçekleştirdi.

SEBAHATTİN ALP