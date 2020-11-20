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Denizlispor zor virajda

Horoz, Gaziantep FK’nın ardından Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak.

Denizlispor zor virajda
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Denizlispor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Yarın evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan yeşil-siyahlılar, 9. hafta maçında ise son günlerde çıkışa geçen Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Horozlar, 10. hafta evinde şampiyon adaylarından Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra 11. haftada ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

SAKAT OYUNCULAR İYİLEŞTİ
Denizlispor, 4 maçlık periyodun sonunda ligin flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u Aralık ayının 3. haftasında misafir edecek. Bu arada Denizlispor'da sakat olan Mustafa Yumlu ile Oğuz Yılmaz'ın iyileşmesi yüzleri güldürdü.

SEBAHATTİN ALP

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