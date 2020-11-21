Denizli siftah yapacak

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan, evinde oynadığı maçlarda da 3 puan yüzü göremeyen Denizlispor, sahasında güçlü rakibi Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maç beIN Sports HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Yeşil-siyahlılarda takımla çalışmalara başlayamayan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek forma giyemeyecek. Teknik direktör Robert Prosinecki, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti. Gaziantep FK maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Hırvat teknik adam, "Ligde alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. İç sahada ilk galibiyetimizi elde edeceğiz" diye konuştu.

ÇOK ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

Çok zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Robert Prosinecki şöyle konuştu: "Bu karşılaşma bizim için oldukça önemli. Kazanmaktan başka şansımız yok. Kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz." Düşme hattında yer alan Denizlispor'un 7 maçta 5 puanı bulunuyor.