Horoz yine kayıp

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren ve düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor, evinde oynadığı maçta Gaziantep FK'ya 1-0 yenildi. Ege ekibi böylece üst üste üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. 18'de Lopes'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 25'te Muhammet'in pasında topla buluşan Kenan ceza sahasına yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 42'de Aissati'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. 45'te Sagal'ın sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega ceza sahası içinde kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

MESANOVIC YÜZDE YÜZ GOLÜ ATAMADI

48'te Aissati'nin ortasına Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 70'te Bergdich soldan ortayı yaptı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Mesanovic kaleciyi geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı. 90+2'de Gaziantep atağında, Jefferson'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert vuruş Pantilimon'dan döndü. Savunma topu uzaklaştırdı. Denizlispor maçı 1-0 kaybetti.

SEBAHATTİN ALP