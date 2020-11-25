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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

'da dönemi sona erdi

ekiplerinden 'da ile yollar ayrıldı.

Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

25.11.2020, 13:09

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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