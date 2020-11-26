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Haberler Denizlispor Denizlispor'da aday çok

'da aday çok

'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Turgutluspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaratmayı sürdüren Yukatel 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldıktan sonra arayışlar da başladı.

Denizlispor'da aday çok

26.11.2020, 12:20

Yönetimin yerli çalıştırıcılardan Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak ve Yusuf Şimşek'le ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca kurmayların Sırp teknik adam Milos Kocic'in adını da gündeme getirdiği öğrenildi.

Bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlıları antrenör Kenan Atik'in sahaya çıkaracağı bildirildi. Yönetimin Başakşehir karşılaşmasının hemen ardından teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Denizlispor, geçen sezondan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki ile çalıştı.

Denizlispor yeni teknik direktör arayışına başladı

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