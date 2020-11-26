Denizlispor’da Prosinecki gitti

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gabiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alan topladığı 5 puanla düşme hattında yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2. Lig ekibi Turgutluspor'a elenen Denizlispor'da yönetim, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı. Dün Hırvat teknik adamla bir araya gelen yönetim, 2 milyon 700 bin TL karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Görevde olduğu sürede alacaklarını da günü gününe alan tecrübeli teknik adam Prosinecki'nin faturası Denizlispor'a pahalıya patladı.

HOROZ'DA FAVORİ BAYRAM BEKTAŞ

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktör arayışları da başladı. Yeşilsiyahlılar, Göztepe, Ankaragücü ve son olarak Kayserispor'da 6 maçta görev yapan ve 6 puan toplayan Bayram Bektaş'ı listenin başına yazdı. Eğer yönetim, Bektaş ile anlaşamazsa bu kez rotasını Ünal Karaman'a çevirecek. Karaman daha önce Trabzonspor'un yanı sıra Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı. Başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya, teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladıklarını belirtti.

SEBAHATTİN ALP