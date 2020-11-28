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Haberler Denizlispor Başakşehir - Denizlispor | CANLI ANLATIM

- Denizlispor | CANLI ANLATIM

'in 10. haftasında Medipol , sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, ligde , Şampiyonlar Ligi'nde de yenilgilerinin ardından Denizli temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

Başakşehir - Denizlispor | CANLI ANLATIM

28.11.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020,16:08

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçta Arda Kardeşler düdük çalıyor. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde eden turuncu-lacivertliler, 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Denizli ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetle bozulan, ardından Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü müsabakasında da İngiltere'de Manchester United'a 4-1 kaybeden Başakşehir, Denizlispor'a karşı alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇINDA 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodellega

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