Y.Denizlispor’un rakibi Başakşehir

Süper Lig'de 8 maçta yalnız 1 galibiyet alarak son sıralara gerileyen ve kupada hafta içi 2. Lig ekibi Turgutluspor'a evinde elenince teknik direktör Robert Prosinecki'yle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, bugün son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. M.Başakşehir, yeşil-siyahlılarla Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ayrıca Denizlispor'u ağırladığı son 2 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk'u öğrencileri, rakibine en son 2008-2009 sezonunda 2-0 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor. Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise sadece 5 puan toplayabildi.