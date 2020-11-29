Horoz pes etmedi

İstanbul deplasmanında Başakşehir'e konuk olan Denizlispor, 3 hafta sonra ilk kez puanla tanıştı. Mücadelede 3-0 geriye düşen Ege ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-3'lük skorla ayrıldı. Maçın 11. dakikasında orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şutla takımını öne geçirdi: 1-0. 21'de Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Golcü oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan topu ağlara gönderdi: 2-0.

DENİZLİSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

60'ta Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Demba Ba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. Pes etmeyen Denizlispor 62'te Sacko'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Özer'in vuruşuyla farkı 2'ye indirdi: 3-1. Denizlispor'da, 90+1'de Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruş kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2. 90+4. dakikada Skrtel'in ceza sahası içerisinde Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi. 90+7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kapattığı sağ köşeden filelere gitti: 3-3. Maç bu sonuçla noktalandı.

SAVUNMAYA AYAR GELDİ

Süper Lig'de düşme potasında yer alan Denizlispor, Başakşehir karşısına savunmada rotasyonla başladı. Yeşil-siyahlı ekip, G.Antep FK maçının kadrosundan iki değişiklikle sahaya çıktı. Savunmada Bergdish'in yerine Mustafa Yumlu forma giyerken Fabiano'nun yerine de Özer görev yaptı. Horoz bu iki değişikliğin dışında orta saha ve ileri uçta da değişiklik yaşamadı. Takımda sakatlıkları devam eden Sakıb, Özgür Çek ve Dosorta sevi'nin yanı sıra eşinin babasının vefatı nedeniyle gittiği Almanya'dan geç dönen ve korona virüs testi yetişmeyen Subotic kadroda yer almadı. Başakşehir'de ise Crivelli, Mehmet Topal, Caiçara ve Mert Günok dün forma giymed

TAKIMI SAHAYA ATİK ÇIKARDI

Geçtiğimiz hafta Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktör arayışları sürerken, dün takımı sahaya Kenan Atik çıkardı. Denizlispor'da altyapıda görev yapan Atik, Horoz'un haftalar sonra puan almasında pay sahibi oldu. Yeşilsiyahlı yönetim hafta içinde teknik direktör sorununa çözüm bulmaya çalışacak.