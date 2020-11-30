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Haberler Denizlispor Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü

Denizlispor'da ibre 'e döndü

ekiplerinden 'da, 'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada son şampiyon ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Antrenör ile yola devam edilebileceği belirtildi.

Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü

30.11.2020, 17:13

Sezona istediği başlangıcı yapamayıp ilk 9 haftada 1 galibiyet alabilen 6 puanla 19'uncu sıradaki Yukatel Denizlispor, Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor. Mehmet Altıparmak, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Ünal Karaman gibi deneyimli teknik direktörleri listesine alan Ege ekibinde yeni teknik direktörün kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Bu isimlerin yanı sıra Başakşehir sınavına takımın başında çıkan Kenan Atik, en güçlü aday olarak ön plana çıktı. Son şampiyon ile deplasmanda 3-3 berabere kalan ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren takımda Kenan Atik'in camiaya güven verdiği ve görevi bir süre daha sürdürebileceği ifade edildi. Son gelişmelerin de ele alındığı yönetim kurulu toplantısında bazı kurmayların Kenan Atik'in takım üzerindeki olumsuz havayı ortadan kaldırdığı ve teknik direktör olarak göreve devam etmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Denizlispor'un eski futbolcularından olup kulüpte yıllardır antrenörlük görevini yürüten Kenan Atik, farklı dönemlerde teknik direktörlerin ayrılmasıyla TFF 1'inci Lig'de teknik adam olarak da takımı yönetmişti.

Denizlispor'da aday çok Denizlispor yeni teknik direktör arayışına başladı

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