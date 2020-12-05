Kritik viraj

SÜPER Lig'in Egeli temsilci-si Denizlispor bu sezon büyük hedeflerle lige başlamasına rağ-men arzu ettiği sonuçları alama-dı. Yeşil-siyahlılar, ligde oynadı-ğı 9 maçta topladığı 6 puanla 19. sırada düşme potasında bulunuyor. Sezon başın-da takımın emanet edil-diği Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yol-ların ayrılmasından sonra Horoz'da göreve getiri-len Kenan Atik, ilk çık-tığı maçta deplasmanda güçlü Başakşehir ile 3-3 berabe-re kaldı. Gelecek için umut verdi.

HOROZ İLKLERİN PEŞİNDE



YEŞİL-SİYAHLILAR, yarın saha-sında konuk edeceği Fenerbah-çe randevusunda kazanıp hem iç sahadaki ilk galibiyetini hem de 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Futbolcu ve antrenör olarak yıllardır hizmet verdiği Denizlispor'da daha önce TFF 1'inci Lig'de de bir dönem teknik direktörlük görevini yürü-ten Kenan Atik, "Başak-şehir önün-de ligde 3 maç sonra puan alıp moral kazan-dık. Fenerbah-çe'ye karşı en iyi oyunumuzu oynayıp sahadan iyi bir skor-la ayrılmak istiyoruz. Oyuncuları-mız bu maçın öneminin bilincinde. Puan tablosundaki yerimiz bize yakışmıyor. Sahada iyi bir Deniz-lispor izletip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Amacımız kısa sürede üst sıralara tırman-mak" dedi.



ŞANSSIZ DOSSEVİ

DENİZLİSPOR'DA, sağ kanat Mathieu Dossevi, sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Togo Milli Takımı'ndan sakat dönen Dossevi halen takımla çalışmalara katılamadı. Dossevi, Horoz'da ilk maçı olan Gençlerbirliği maçında 1 dakika süre aldı. Bu maçın ardından Kovid-19'a yakalanan sağ kanat Beşiktaş maçını kaçırdı. Malatyaspor maçında 16 dakika sahada kalabilen Dossevi, lige verilen arada Togo Milli Takımı'nda dizinden sakatlandı



TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ

DENİZLİSPOR Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Takım olarak futbolcularımız çok iyi mücadele ediyor. Ancak futbol şansımız yanımızda değil. Futbolcularımız mücadelelerin karşılığını alamadılar. Futbolcularımıza ve teknik heyete güvenimiz tam" dedi. Çetin, 60 puan hedefinin arkasında durduğunu belirterek, "Biz 60 puana ulaşmak için canla başla, gece gündüz kulübü zarara uğratmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanan olur inanmayan olur. Bizim hedefimiz bu. Yönetim olarak bu hedefle yola çıktık. Bunu başarmak içinde her şey yapacağız" dedi.



ÖZGÜR VE SAKIP DA YOK

YUKATEL Denizlispor'da, sakatlıkları süren Özgür Çek ve Sakıp Aytaç, Fenerbahçe'ye karşı kritik karşılaşmada görev alamayacaklar. Almanya'dan dönen ve takımla çalışmalara başlayan 32 yaşındaki defans oyuncusu Neven Subotic ise şans verildiği takdirde görev alabilecek. Horoz'da, Marvin Bakalorz ve Radoslaw Murawski ceza sınırında bulunuyor. Öte yandan Denizlispor- Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

SABAHATTİN ALP