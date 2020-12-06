Denizlispor-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.
11'LER
DENİZLİSPOR(MUHTEMEL): PANTILIMON, ÖZER, OĞUZ, MUSTAFA, LOPES, MURAWSKI, BAKALORZ, SACKO, AISSATI, SAGAL, RODALLEGA
FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, OZAN, FERDİ, MERT, PELKAS, CISSE.
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