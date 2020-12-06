Haberler Denizlispor Denizlispor-Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Denizli'ye 8 eksikle gelen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte Denizlispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...

06.12.2020, 18:55