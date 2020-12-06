Horoz mu Fener mi?

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Ege ekibi Denizlispor ile şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen ve bu sezon sadece 1 galibiyet gören Yukatel Denizlispor bu maçla çıkış planları yaparken ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Sarı Kanarya, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor.

REKABETTE FENER ÖNDE

Horoz, Fenerbahçe'yi ağırladığı maçı 2-1 kaybederken rövanştan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarılacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



KANARYA'DA ÇOK EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sarı-lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmada görev alamayacak, Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare'nin de mücadelede şans bulamayacağı öğrenildi.



15 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Denizli rakibini 15 yıl sonra yenip haftalardır yer aldığı düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Ege ekibi, Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te 2-0 yendi. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Mathieu Dossevi karşılaşmada forma giyemeyecek.