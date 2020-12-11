Kasımpaşa I Denizlispor I CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Denizlispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa ile Denizlispor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

Süper Lig maçı öncesi Denizlispor ligde 6 puanla 20. sırada yer alırken Kasımpaşa 15 puanla 10. sırada yer alıyor. Kasımpaşa'nın bu sezon ligdeki rakipleri arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu takım Denizlispor; 5 galibiyet, 1 beraberlik! Kasımpaşa, evinde oynadığı 12 Süper Lig maçta hiç mağlubiyet almadı; 9 galibiyet 3 beraberlik.

İşte ilk 11'ler



KASIMPAŞA



1. RAMAZAN KÖSE

6. LORET SADIKU

9. BANGALY FODE KOITA

10. HARIS HAJRADINOVIC

11. YUSUF ERDOĞAN

5. TARKAN SERBEST

23. MEHMET FEYZİ YILDIRIM

24. MİCKAEL SYLVAİN TIRPAN

25. TOMAS BRECKA

30. ARMIN HODZIC

21. KEVIN VARGA

DENİZLİSPOR



19. CENK GÖNEN

6. MARVIN DIRK BAKALORZ

7. HUGO RODALLEGA MARTINEZ

8. RADOSLAW PAWEL MURAWSKI

9. HADI SACKO

20. RECEP NİYAZ

91. FABIANO LEISMANN

21. ZAKARYA BERGDICH

22. MUSTAFA YUMLU

28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA

76. ÖZER ÖZDEMİR