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Haberler Denizlispor PFDK Horoz’a ceza yağdırdı

PFDK Horoz’a ceza yağdırdı

Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki isme hak mahrumiyeti ve kulübe de toplam 209 bin lira para cezası kesti

PFDK Horoz’a ceza yağdırdı
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a, Fenerbahçe maçı sonrası ağır ceza geldi. Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile Denizli'de oynanan maç sırasında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle kulüp idarecisi Kaan Şanlıkan'a ve hakemlere yönelik nedeniyle de kulüp personeli Mustafa Yakı'ya hak mahrumiyeti cezası verdi. Dün toplanan kurul Mustafa Yakı'ya 21 gün, 2. Başkan Şanlıkan'a da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK ayrıca Şanlıkan'a 35 bin lira para cezası keserken kulübe de yüklü bir fatura çıkardı.

YÜKLÜ PARA CEZASI
Disiplin Kurulu, kulübe yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı da 24 bin lira para cezası kesti. PFDK, kulübü toplam 209 bin lira ile cezalandırdı.

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