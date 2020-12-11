Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz, kadro dışı bırakıldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçının devre arasında, teknik ekibin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcu Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve sonucunda el kemiğini kırdığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından 19 yaş altı takımımız ile çalışmalarına devam edecektir."
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