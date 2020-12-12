Denizlispor ateşle oynuyor

SÜPER Lig'de Denizlispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya yenildi: 3-2. 36'da sol kanatta son çizgiye kadar inen Yusuf'un içeriye yerden ortasında kale önünde Fode Koita topuğuyla vurdu, Mustafa'ya çarpan top ağlara gitti.: 1-0. 39'da Bergdich kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Sagal kafaya topu Recep Niyaz'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun kaleci Ramazan'ı geçerek dar açıdan çektiği şut filelere gitti: 1-1. 42'de Varga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Koita'nın uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 48'de Hodzic'in ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Cenk kurtardı. 50'de Yusuf'un ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Cenk sektirdi, ardından Varga'nın tamamladığı top ağlarla buluştu: 3-1. 81'de Sagal'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa ceza sahasında gelişine vuran Varela'nın şutu üstten dışarı gitti. 90'da Tirpan'ın ceza sahasında topa eliyle dokunmasının ardından maçın hakemi penaltı verdi. 90+1'de Rodallega penaltıdan maçın skorunu belirledi: 3-2.