Denizli’de kabus sürüyor

Süper Lig'de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve uzun süredir düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, kötü gidişini bir türlü durduramıyor. Oynadığı 11 maçta 7 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet alan yeşil-siyahlılarda, teknik direktörlük değişikliği de etkili olmadı. Prosinecki ile yollarını ayırıp göreve Kenan Atik'i getiren Horoz'da beklenen yükseliş gerçekleşmedi.

ATİK YÖNETİMİNDE BİR PUAN

Denizli Atik yönetiminde çıktığı 3 müsabakada 1 puan elde edebildi. Topladığı 6 puanla 20. sırada yer alan Denizlispor, 21 gol yiyerek kalesinde en fazla gol gören ekip oldu. Oynadığı maçlarda rakip kalelere 10 gol atan Ege ekibi, eksi 11 averajla ligin en başarısız takımı oldu. Son olarak Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Denizli 20 Aralık Pazar günü kendi sahasındaAlanyaspor'u konuk edecek.

SEBAHATTİN ALP