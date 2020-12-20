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Haberler Denizlispor Horoz siftah peşinde

Horoz siftah peşinde

’de kendi evinde henüz galibiyeti bulunmayan lider durumdaki ’u saat 16.00’da sahasında konuk edecek

Horoz siftah peşinde
Giriş Tarihi: 20.12.2020

Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir puan alıp sonuncu sıraya demir atan, iç sahada oynadığı 5 maçta da galip gelemeyen Denizlispor, bugün yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde lider Alanyaspor karşısında ilk kez sahaya çıkacak. Atatürk Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Yeşil siyahlılarda tedavileri devam eden Dossevi, Subotic, Özgür ve Sakıb'ın yanı sıra kadro dışı olan Oğuz forma giyemeyecek. Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 700'üncü maçına çıkacak Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Takıma güvendiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Oyuncularıma inanıyorum" dedi.

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