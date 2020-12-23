BB Erzurumspor - Denizlispor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de son olarak lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 yenerek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Yukatel Denizlispor, en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşı karşıya.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Pantilimon, Sakıb ve Özgür'ün yanı sıra kart cezalısı Murawski forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Dossevi ise görev verilmesi halinde bu karşılaşmada oynayabilecek.

Ligde Denizlispor 12 maçta 9 puanla halen düşme hattında sondan ikinci sırada yer alırken, teknik heyette değişikliğe giden Erzurumspor 13 maçta aynı puanla dibe demir attı. Denizli ile BB Erzurumspor tarihlerinde 2 kez karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonunda 1'inci Lig'de rakibiyle karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kaybetmiş, Denizli'de oynanan müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başarmıştı. Yeni takımıyla Alanyaspor önünde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, yine kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.