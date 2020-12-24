Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 15. Haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü maçının karşılaşmasını Özgür Yankaya yönetecek.
Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Candaş Elbil üstlenecekken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacağı belirtildi.
Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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