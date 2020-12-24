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Haberler Denizlispor Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı

Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı

, 'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. ile Ankaragücü maçını hakem yönetecek.

Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı
İHA

24.12.2020, 11:30

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 15. Haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü maçının karşılaşmasını Özgür Yankaya yönetecek.

Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Candaş Elbil üstlenecekken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacağı belirtildi.

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