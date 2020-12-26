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Turgutluspor seri peşinde

İkinci Lig’de mücadele eden Kasaba, bugün ile saat 13.00’te dışarda oynuyor.

Turgutluspor seri peşinde

26.12.2020

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, bugün en kritik maçına çıkıyor. Kasaba, Yeni Sakarya Stadı'nda Play-Off mücadelesi veren güçlü rakibi Sakaryaspor ile saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

METE DÖNÜYOR
Ligde 3 maçlık yenilgi serisinin ardından Pazarspor'u yenerek nefes alan Kasaba, Sakarya'yı da yenerek zirve yolunda avantaj sağlamak istiyor. Kırmızı- siyahlı ekipte Pazar maçında oynayamayan Mete'nin cezası biterken takımda eksik bulunmuyor. Profesyonel Şube Sorumlusu Tolga Seyman, "Zorlu bir maça çıkacağız ancak istediğimiz oyunu ortaya koyduğumuzda rakibin kim olduğu önemli değil" diye konuştu.

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