Turgutluspor seri peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, bugün en kritik maçına çıkıyor. Kasaba, Yeni Sakarya Stadı'nda Play-Off mücadelesi veren güçlü rakibi Sakaryaspor ile saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

METE DÖNÜYOR

Ligde 3 maçlık yenilgi serisinin ardından Pazarspor'u yenerek nefes alan Kasaba, Sakarya'yı da yenerek zirve yolunda avantaj sağlamak istiyor. Kırmızı- siyahlı ekipte Pazar maçında oynayamayan Mete'nin cezası biterken takımda eksik bulunmuyor. Profesyonel Şube Sorumlusu Tolga Seyman, "Zorlu bir maça çıkacağız ancak istediğimiz oyunu ortaya koyduğumuzda rakibin kim olduğu önemli değil" diye konuştu.