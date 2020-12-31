Son aday Miranda

SÜPER Lig ekibi Denizlispor'da stoper operasyonu için düğmeye basıldı. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Simon Falette ile Uruguay 1. Lig'de mücadele eden Rentistas forması giyen Alexis Rolin'i gündeminde bulunduran yeşil-siyahlılar, İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 29 yaşındaki Portekizli savunmacı Roderick Miranda'yı da takibe aldı. Kulübü ile 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak olan yeşil-siyahlılar, bu transferi sonlandırmak için yoğun çaba sarf edecek. Famalicao'ya kiralık verildikten sonra yeniden İngiliz ekibine dönen oyuncu bu sezon takımında görev almazken sürekli forma giyeceği bir ekibe yeşil ışık yaktı. Portekiz ekibi Famalicao'da 24 maça çıkan ve bu süreçte 2 gol atıp 1 asist yapan oyuncu kariyerinde en çok ülkesinin takımlarından Rio Ave'de 4 sezon kaldı. Miranda dışında Falette ve Rolin ile temasların da tam gaz sürdüğü gelen haberler arasında. Özellikle Falette'nin Türkiye tecrübesi sebebiyle düşünüldüğü öğrenildi. Falette sarı-lacivertli formayla 8 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkmış daha sonra Hannover yolunu tutmuştu.



İSMAİL AİSSATİ İPLERİ KOPARDI

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati'nin 140 bin Euro alacağı ödenmeyince TFF'ye başvurmasının ardından takımla ipleri kopardı. 32 yaşındaki oyuncu dün takımla Aissati'den sonra Varela, Dossevi ve kaleci Pantilimon'un da alacakları ödenmediği takdirde TFF'ye başvuracakları öne sürülürken kulüpte yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Bu arada Aissati'nin menajerinin Denizlispor'dan alacaklarının yapılandırılması konusunda Denizli'ye geleceği belirtildi. 3,5 sezondur Yukatel Denizlispor'da olan Aissati, bu sezon ligdeki 13 maçta da ilk 11'de başlayarak istikrarlı bir çizgi yakalamıştı.

SEBAHATTİN ALP