Horoz pes etmedi

Denizlispor, Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor deplasmanında puanı uzatmalarda bulduğu golle kurtardı: 2-2. 14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan'ın sağ çaprazdan şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı. 17'de Denizlispor'da kazanılan top Rodallega ile buluştu. Şık çalımla ceza yayından içeri sokulan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 20'de Gradel hava pası ile topu Yatabare ile buluşturdu. Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR'a giden hakem elle oynandığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı ve penaltı kararı verdi.

UZATMADA ALTIN PUAN GELDİ

26. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-1. 34'te Sagal ceza sahası yayının hemen içinden şutunu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı. 45+2'de ceza yayı içinde topla buluşan Faycal'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarı bu sonuçla kapandı. 72'de savunmanın arkasına Gradel'in aşırdığı topa Yatabare dokundu, kaleci Pantilimon kontrol etti. 90+4. dakikada Recep'in şutunu önünde bulan Mesonovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2. Karşılaşma da 2-2 sona erdi.

ÇALIMBAY RAKİP OLDU

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik patronu Rıza Çalımbay, eski takımı Yukatel Denizlispor'a rakip oldu. Yeşil-siyahlı takımın başında tarihi başarıla imza atan Avrupa'da çeyrek final şansı yakalayan Çalımbay, 2003-2004 sezonunda Horoz'un başında destan yazmıştı. Süper Lig kariyerinde Denizlispor'u konuk ettiği 9 maçın sadece 1'ini kaybeden Rıza Çalımbay, geri kalan maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Çalımbay, Denizlispor'a karşı tek mağlubiyetini Ocak 2006'da 3-1'lik skorla Osmanlıspor'un başında aldı.

KOŞUKAVAK DEĞİŞTİRDİ

Horoz'da, sakatlıkları süren Varela, Neven Subotic, Sakıp Aytaç, Özgür Çek ve kaleci Cenk Gönen'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz ve sözleşmesini fesheden Ismail Aissati forma giymedi. Teknik patron Yalçın Koşukavak, A.Gücü maçı kadrosunda 3 değişiklik daha yaptı. Aissati'nin yerine Recep Niyaz'a şans veren Koşukavak, Varela'nın yokluğunda iyileşen Angelo Sagal'ı, Özer Özdemir'in yerine hücumda Mesanovic'i 11'de sahaya sürdü.