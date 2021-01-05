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Denizlispor, Kayserispor maçına eksik çıkacak

Denizlispor haberleri... Yukatel Denizlispor, ’in 17. haftasında yarın saat 13.30’da ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan ’nun, iki hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İşte detaylar...

Denizlispor, Kayserispor maçına eksik çıkacak

05.01.2021, 17:15

Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Tedavisi sona eren Sakıb Aytaç, fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarına devam ederken, sakatlıkları süren Fede Varela, Neven Subotic, Özgür Çek ve Mustafa Yumlu idmanda yer almadı.

Yapılan kontroller sonucu sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Mustafa Yumlu, iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacak.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marvin Bakalorz'un durumunun maç öncesinde yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaşına dikiş atılan tecrübeli golcü Hugo Rodallega'nın ise özel maske ile sahada olması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte pozitif vaka tespit edilmedi.

Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor arasında yarın saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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