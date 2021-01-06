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Haberler Denizlispor Denizlispor- Kayserispor | CANLI ANLATIM

- Kayserispor | CANLI ANLATIM

'in 17. haftasında Yukatel , sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ise haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor- Kayserispor | CANLI ANLATIM

06.01.2021, 13:46

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Ev sahibi takımın 13, konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM

MAÇIN 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Bakalorz, Recep, Özer, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Alibec

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