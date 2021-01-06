Horoz zafer peşinde

Süper Lig'de son maçında deplasmanda Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden hafta başında Bayram Bektaş'ın ardından Samet Aybaba'yla da yollarını ayırıp dümene Dan Petrescu'yu geçiren Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Neven Subotic, Mustafa Yumlu ve Federico Varela'nın yanı sıra kart cezalısı Radoslaw Murawski maçta oynayamayacak. Süresiz kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz ile sözleşmesini feshedip takımdan ayrılan Ismail Aissati de kafilede yer almayacak. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Marvin Bakalorz'un durumu ise maç saatinde netleşecek.



MASKEYLE OYNAYACAK

YUKATEL Denizlispor'da, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve hastanade tomogrofisi çekilen tecrübeli golcü Hugo Rodallega'nın özel maske ile sahada olması bekleniyor.