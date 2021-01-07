Horoz ateşle oynuyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada en önemli rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a evinde tek golle mağlup oldu: 0-1. 2. dakikada Henrique sol kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı, ceza sahasında Alibec'in gelişine vuruşunda top direk dibinden auta çıktı. 12'de sol kanattan ceza sahasına giren Recep'in yerden pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

BİR TÜRLÜ BERABERLİK GOLÜ GELMEDİ

21'de Lennon'un sol kanattan ortasına, ceza sahası içindeki Henrique'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 25'te Lopes'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Doğan, topu köşeden güçlükle çeldi. Dönen topu önünde bulan Sagal'ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 37'de Recep'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasındaki Leismann yükselerek kafayı vurdu. Top üstten auta gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 51'de ceza sahası içinde topla buluşan Lennon'un müsait durumda yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kurtardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı. 54'te Lopes sağ kanattan ortaladı ceza sahası içinde Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 65'te Sagal'ın sağ kanattan çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çeldi, savunma topu uzaklaştırdı. 85'te Lopes'in sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Mesanovic yükselerek kafayı vurdu topu kaleci kontrol etti. 89'da Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top kalecide kaldı.



HUGO RODALLEGA MASKEYLE OYNADI

SİVASSPOR maçında kaşı açılan golcü oyuncu Hugo Rodallega sahaya özel maske ile çıktı. Beyaz olan koruma aparatına yeşil-siyah renkler eklendi. Rodallega, 21. dakikada gelen Kayserispor golünden sonra, maskesini çıkarıp maskesiz devam etti. Bu sezon Süper Lig'de takımının attığı gollerin yüzde 44'ünde imzası bulunan Denizlispor forveti Hugo Rodallega, hava toplarında çıkmadı.



KAYSERİSPOR KABUS OLDU

YUKATEL Denizlispor, Kayserispor'la 40. kez rakip oldu. Bu maçtan önce oynanan 39 maçta Horozlar 15 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 35 gol attı, kalesinde 45 gol gördü. Denizlispor, evinde 19 maçta 12 kez 3 puana ulaştı, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Geçen sezon Kayseri'deki maç 1-1 sona ererken, Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Horoz 1-0 kaybetti. Horoz, Kayserispor'a önünde yine kayb§§etti. Denizlispor bu sezon açılış golünü yediği 9 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamazken, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.



KOŞUKAVAK'TAN MECBURİ DEĞİŞİM

Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, mecburi değişime gitti. Koşukavak, sarı kart cezalısı Murawski ile sakat olan Mustafa Yumlu'nun yerine Muhammet Özkal ve Özer Özdemir'e şans verdi. Mustafa'nın yerinde Muhammet, Murawski'nin mevkisinde ise Özer Özdemir oynadı. Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle iki kaleci birden Hüseyin ve Cenk yedek kadroya yazılmasına rağmen esame listesinde 19 futbolcu yer aldı. Yedekler arasında tecrübeli olarak sadece Dossevi ve Sacko yer aldı. Samet Aybaba'nın ile yolların ayrılmasının ardından sahaya teknik direktörsüz çıkan Kayserispor'da ise 2 değişiklik vardı. Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan Kanga yedek soyunurken, kart cezalısı Lopes görev almadı, Alibec ve Avramovski oynadı.

SEBAHATTİN ALP