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Haberler Denizlispor Rizespor - Denizlispor CANLI ANLATIM

Rizespor - CANLI ANLATIM

Süper Lig'de son olarak evinde 'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel deplasmanda 'un rakibi. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

Rizespor - Denizlispor CANLI ANLATIM

10.01.2021, 16:00

Çaykur Didi Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Denizlispor'da sakatlıkları süren Cenk, Mustafa, Varela, Subotic ve Özgür mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Rize'de iyi bir sonuç alıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

Mali krizlerle boğuşan Ege ekibinde sol bek Zakaria Bergdich'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Denizlispor'la sözleşmesini fesheden orta saha İsmail Aissati ile kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor'un Bergdich'e de kanca attığı vurgulandı. Faslı futbolcunun Denizlispor'la olan sözleşmesini feshedeceği ve Adana Demirspor'a imza atacağı kaydedildi.

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