Rizespor - Denizlispor CANLI ANLATIM

Çaykur Didi Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Denizlispor'da sakatlıkları süren Cenk, Mustafa, Varela, Subotic ve Özgür mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Rize'de iyi bir sonuç alıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

Mali krizlerle boğuşan Ege ekibinde sol bek Zakaria Bergdich'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Denizlispor'la sözleşmesini fesheden orta saha İsmail Aissati ile kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor'un Bergdich'e de kanca attığı vurgulandı. Faslı futbolcunun Denizlispor'la olan sözleşmesini feshedeceği ve Adana Demirspor'a imza atacağı kaydedildi.