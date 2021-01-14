Horoz’a dev destek

Denizli'nin en büyük markalarından biri olan Denizlispor'a her zaman destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla yeşil-siyahlı takıma dev bir katkı daha sağladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yukatel Denizlispor ile 3 milyon 750 bin liralık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve kulüp başkanı Ali Çetin katıldı.

OTOBÜSLER YEŞİL-SİYAH OLACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın "Denizli'nin en önemli markası Denizlispor'dur" sözlerini hatırlatan Gonca, "Başkanımız Osman Zolan'ın talimatıyla takımımızla 3 milyon 750 bin liralık bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Denizlispor, Denizli'nin kendisidir. Biz buna dayanarak 230 otobüs filomuzdan oluşan araçlarımızın tamamını yeşil-siyah renkte yaptık. Bugün de Denizlisporumuza moral motivasyon olması açısından böyle bir sponsorluğu üstlenmiş bulunmaktayız. Geçmişte, bugün ve bundan sonra da verecek olduğumuz desteklerle Denizlispor'un şehrimizi gururlandıracağı başarılarda katkımızın olmasını istiyoruz. Hayırlı olsun" dedi.



RODALLEGA VE BERGDİCH CEZALI

Denizlispor'un en golcü ismi Hugo Rodallega, kart cezalısı durumuna düştüğü için çok krtik olan Hatayspor maçında olmayacak. Ligde görev aldığı 17 maçın hepsinde ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki Kolombiyalı, 8 gole ulaşırken, gollerin 6'sını son 7 maçta kaydetmişti. Horoz'da, 32 yaşındaki Fas asılı Franzsız futbolcu Zakarya Bergdich de kart cezalısı durumuna düştü. Denizlispor'da Tiago Lopes, Mustafa Yumlu ve Muris Mesanovic de ceza sınırında bulunuyor.

SEBAHATTİN ALP