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Haberler Denizlispor Denizlispor - Hatayspor | CANLI

- Hatayspor | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında ile Hatayspor karşı karşıya. Denizlispor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Hatayspor | CANLI

17.01.2021, 13:37

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor.

Ligde 14 puanla 20'nci sırada yer alan yeşil-siyahlı ekipte takımın en golcü ismi Hugo Rodallega ile sol bek Zakarya Bergdich, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Aissati'nin ayrıldığı, Oğuz'un kadro dışı olduğu Ege ekibinde sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek de yine takımdaki yerlerini alamayacak. Tedavileri sona eren Neven Subotic ve Fede Varela'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Koşukavak, "Hatayspor iyi bir takım. Ancak şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Önemli eksiklerimiz olsa da kazanacağız" dedi.

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