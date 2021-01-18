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Haberler Denizlispor Denizlispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

, maçının hazırlıklarına başladı

'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü 'a konuk olacak Yukatel , hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
AA

18.01.2021, 17:07

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, hava şartları nedeniyle spor salonunda yenilenme ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Neven Subotic, Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yarın hava yolu ile İstanbul'a gidecek olan yeşil-siyahlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.


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