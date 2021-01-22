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Haberler Denizlispor Denizlispor, Kubilay Aktaş’ı renklerine bağladı

, ’ı renklerine bağladı

Son dakika.. Yukatel , ’da forma giyen genç oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Denizlispor, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Denizlispor, Kubilay Aktaş’ı renklerine bağladı
AA

22.01.2021, 13:21

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gaziantep FK forması giyen Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Kasımpaşa, Boluspor ve İstanbulspor'da da oynayan, Süper Lig'de 18 maçta görev yapan Kubilay Aktaş, bu sezon 5 lig karşılaşmasında formasını giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

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