Denizlispor çok hareketli

SÜPER Lig'de son sırada yer alan Denizlispor'da hareketli günler yaşanıyor. Horoz dün Gaziantep FK'dan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Kubilay Aktaş'ı renklerine katarken, Sırp stoper Neven Subotic takımdan ayrıldı. Maddi olarak büyük sorunlar yaşayan Horoz'da sezon başında takıma katılan Subotic te sözleşmesini tek taraflı fesih etti.
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